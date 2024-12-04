أموريم: أرتيتا حّول أرسنال.. ولن تسير الأمور بشكل جيد إلى الأبد

شدد روبن أموريم مدرب مانشستر يونتايد على أن فريقه سيواجه الصعوبات في وقت من الأوقات.

روبين أموريم النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال مساء اليوم الأربعاء بالجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أموريم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنتفاوض مع ديالو حول عقد جديد نعم، نريد استمراره وهو يريد الاستمرار وهذا واضح".

وتابع "بكل تأكيد سنتعرض لمواقف صعبة وسنكتشف ذلك في بعض المباريات أعرف ذلك".

وأكمل "أعرف صعوبة أن تكون مدربا لمانشستر يونايتد وأن تقول تلك الأمور في المؤتمر الصحفي وأننا نريد الفوز في كل مباراة ولكننا الآن في وضعية مختلفة عن أرسنال وعلي أن أقول أن هناك عاصفة مقبلة".

وأضاف "أرتيتا قام بعمل رائع مع أرسنال، أحيانا يتم تقيم المدربين عن طريق الألقاب فقط ولكن ما قدمه لأرسنال رائع".

وواصل "لقد حوّل الفريق، تعاقد مع لاعبين شباب أصبحوا الآن من أفضل المواهب وأتمنى أن يكون لدي نفس عقليته في المواقف الصعبة لأنني تابعت الدوري الإنجليزي لفترة طويلة وميكيل يقوم بعمل رائع حقا".

وأضاف "نعرف أن مانشستر يونايتد فريق مختلف مع كل الاهتمام الذي تظهروه في المؤتمرات الصحفية، حسنا سنحاول أن نقوم بعمل أسرع لأن هناك اهتمام رهيب وأحكام كبيرة تجاهنا كل يوم بهذا النادي".

ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 7 مباريات بجميع البطولات منذ رحيل إريك تين هاج عن تدريب الفريق.