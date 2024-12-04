ذا أثليتك: مزراوي رفض ارتداء سترة لدعم المثليين قبل مواجهة إيفرتون

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 14:48

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - مانشستر يونايتد

كشف موقع ذا أثليتك عن رفض نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد لارتداء سترة لدعم المثليين.

نصير مزراوي

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وفقا لذا أثليتك فإن مانشستر يونايتد كان من المفترض أن يرتدي لاعبيه سترات بألوان دعم المثلية قبل مواجهة إيفرتون الماضية بالدوري.

ورفض مزراوي ارتداء السترة وأخبر زملاءه بالفريق بقراره.

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وأشارت ذا أثليتك إلى أن زملاء مزراوي في مانشستر يونايتد قرروا عدم ارتداء السترة بعد معرفتهم بقراره حتى لا يكون وحيدا.

وانضم مزراوي للاعب العربي الآخر سام مرسي قائد فريق إبسويتش تاون والذي رفض ارتداء شارة بنفس الألوان خلال الجولتين الماضيتين بالدوري الإنجليزي.

وانضم مزراوي لمانشستر يونايتد في بداية الموسم الحالي قادما من بايرن ميونيخ.

وكان مزراوي قد شارك في فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون بأربعة أهداف دون مقابل.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز نصير مزراوي
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