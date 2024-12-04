الأهلي يكشف سبب غياب شوبير عن مواجهة أورلاندو

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عن سبب غياب مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق عن مباراة أورلاندو بايرتس.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة أورلاندو في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي شهدت غياب شوبر.

وقال جاب الله إن غياب شوبير بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية.

وأن اللاعب بدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي والعلاج الطبيعي للتعافي من الإصابة.

وشهدت قائمة الأهلي ظهور الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري بعد تعافيه من الإصابة.

وأيضا انضمام إمام عاشور بعد انتظامه في تدريبات الفريق الجماعية قبل أيام.

فيما خرج من قائمة الأهلي مصطفى شوبير بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة – أشرف داري – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – عمر كمال

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمرالساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد – وسام أبو علي – كهربا – رضا سليم

وتقام مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي على استاد إبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 في استاد القاهرة. بينما انتصر أورلاندو خارج ملعبه على شباب بلوزداد الجزائري 2-1.