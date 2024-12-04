بمشاركة شحاتة.. الزمالك يفوز على الرجاء بمطروح وديا بثلاثية

فاز الزمالك على الرجاء بمطروح وديا بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

المباراة جاءت لتجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة غزل المحلة الماضية بشكل أساسي.

سجل ثلاثية الزمالك في المباراة كل من حسام أشرف وزياد كمال وسيف الدين الجزيري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من التالي:

الحارس: محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – أحمد رفاعي – محمد حمدي.

الوسط: زياد كمال – سيف فاروق جعفر – مهاب ياسر.

الهجوم: محمد عاطف – عمر فرج – حسام أشرف.

تقدم حسام أشرف للزمالك في الدقيقة 12 من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس.

وأضاف زياد كمال الهدف الثاني في الدقيقة 39 من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وألغى الحكم هدفا لعمر فرج قبل نهاية الشوط الأول برأسية لوجوده بوضعية تسلل.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للزمالك بعد مشاركته في الشوط الثاني مستغلا انفراد بالمرمى ليراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وشهدت الدقيقة 65 عودة محمد شحاتة للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الضامة أثناء مشاركته مع منتخب مصر بفترة التوقف الدولي الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنييمبا النيجيري في الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد.