قائمة الأهلي - وسام وداري وإمام على رأس اختيارات كولر لمواجهة أورلاندو.. وغياب شوبير

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 13:16

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - العين - هدف وسام أبو علي

عاد وسام أبو علي مهاجم الأهلي من جديد للظهور في قائمة فريقه بعد تعافيه من الإصابة، وذلك في مواجهة أورلاندو بايرتس.

ويستعد الأهلي للسفر اليوم الأربعاء إلى جنوب إفريقيا، من أجل مواجهة أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض وسام أبو علي لإصابة في مشط القدم خلال مشاركته مع منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026.

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وشهدت قائمة الأهلي ظهور الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري بعد تعافيه من الإصابة.

وأيضا انضمام إمام عاشور بعد انتظامه في تدريبات الفريق الجماعية قبل أيام.

فيما خرج من قائمة الأهلي مصطفى شوبير بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة – أشرف داري – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – عمر كمال

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمرالساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد – وسام أبو علي – كهربا – رضا سليم

وتقام مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي على استاد إبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 في استاد القاهرة. بينما انتصر أورلاندو خارج ملعبه على شباب بلوزداد الجزائري 2-1.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا أورلاندو بايرتس وسام أبو علي
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