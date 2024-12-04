مران الأهلي – مشاركة وسام أبو علي قبل السفر إلى جنوب إفريقيا

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 12:50

كتب : FilGoal

وسام أبو علي

شارك وسام أبو علي في مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستعد الأهلي للسفر اليوم الأربعاء إلى جنوب إفريقيا، من أجل مواجهة أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وعاد المهاجم الفلسطيني للمشاركة في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من الإصابة.

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وتعرض وسام أبو علي لإصابة في مشط القدم خلال مشاركته مع منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026.

كما واصل المدافع المغربي أشرف داري المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية بعد انتظامه بها منذ أيام.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر سيحسم موقف الثنائي خلال مران اليوم الأربعاء من السفر إلى جنوب إفريقيا مع الفريق.

وفي الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي على استاد إبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 في استاد القاهرة. بينما انتصر أورلاندو خارج ملعبه على شباب بلوزداد الجزائري 2-1.

الأهلي أورلاندو دوري أبطال إفريقيا وسام أبو علي
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