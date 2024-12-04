مواعيد مباريات الأربعاء 4 ديسمبر - أرسنال ضد يونايتد.. ومواجهة صعبة لريال مدريد
الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 10:31
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهات مثيرة.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثامبتون × تشيلسي.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
نيوكاسل × ليفربول.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
مانشستر سيتي × نوتينجهام فورست.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 4.
إيفرتون × ولفرهامبتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 6.
أستون فيلا × برينتفورد.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 7.
أرسنال × مانشستر يونايتد.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
كأس إيطاليا
فيورنتينا × إمبولي.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
كأس ألمانيا
فولفسبورج × هوفنهايم.. 7:00 مساء - دبي الرياضية.
كولن × هيرتا برلين.. 7:00 مساء - دبي الرياضية.
لايبزج × آينتراخت فرانكفورت.. 9:45 مساء - دبي الرياضية 2.
كارلسروه × أوجسبورج.. 9:45 مساء - دبي الرياضية 2.
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