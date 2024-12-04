مواعيد مباريات الأربعاء 4 ديسمبر - أرسنال ضد يونايتد.. ومواجهة صعبة لريال مدريد

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 10:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهات مثيرة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.

الدوري الإنجليزي الممتاز

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ساوثامبتون × تشيلسي.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

نيوكاسل × ليفربول.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

مانشستر سيتي × نوتينجهام فورست.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

إيفرتون × ولفرهامبتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

أستون فيلا × برينتفورد.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 7.

أرسنال × مانشستر يونايتد.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

كأس إيطاليا

فيورنتينا × إمبولي.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

كأس ألمانيا

فولفسبورج × هوفنهايم.. 7:00 مساء - دبي الرياضية.

كولن × هيرتا برلين.. 7:00 مساء - دبي الرياضية.

لايبزج × آينتراخت فرانكفورت.. 9:45 مساء - دبي الرياضية 2.

كارلسروه × أوجسبورج.. 9:45 مساء - دبي الرياضية 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

أرسنال ريال مدريد مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني
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