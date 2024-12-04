الفوز الأول في الظهور الأول.. نيستلروي يقود ليستر لهزيمة وست هام بثلاثية

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 00:19

كتب : FilGoal

جيمي فاردي

قاد رود فان نيستلروي المدير الفني الجديد لـ ليستر سيتي فريقه للفوز في أول مباراة له، وذلك أمام وست هام يونايتد.

جايمي فاردي

النادي : ليستر سيتي

ليستر سيتي

وفاز ليستر سيتي على وست هام بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت بملعب كينج باور.

واستطاع ليستر تحقيق أول فوز له بعد 5 مباريات متتالية دون انتصار، وهو الفوز الثالث له في الدوري هذا الموسم.

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وتولى نيستلروي تدريب ليستر سيتي خلفا لمواطنه الهولندي ستيف كوبر الذي أقيل من منصبه بسبب تراجع النتائج.

ثلاثية ليستر سيتي سجلها كل من جيمي فاردي وبلال الخنوس وباستون داكا، بينما جاء هدف وست هام عن طريق نيكلاس فولكروج.

الفوز رفع رصيد ليستر سيتي إلى النقطة 13 في المركز الـ15، وتجمد رصيد وست هام عند النقطة 15 في المركز الـ14.

وست هام جيمي فاردي ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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