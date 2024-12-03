عبد المسيح: يتبقى أمام الإسماعيلي فقط قضية فراس شواط

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 23:36

كتب : FilGoal

فراس شواط

كشف محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي عن مستجدات الملفات المعلقة بشأن القضايا المرفوعة على النادي من بعض لاعبيه السابقين.

وقال عبد المسيح عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أمامنا 45 يوما لدفع قيمة غرامة محمد بن خماسة وخلال هذه الفترة نستطيع التواصل مع اللاعب والاتفاق معه على تقسيط المبلغ".

وأضاف "كان علينا 12 قضية تمت تسويتها وبعد الحكم في قضية بن خماسة يتبقى فقط أزمة فراس شواط".

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وواصل "الحكم في قضية بن خماسة يعتبر في صالح الإسماعيلي وأيضا توصلنا من فترة لاتفاق بتقسيط غرامات جان موريل وكارميلو".

ونجح الإسماعيلي في تخفيض عقوبة الجزائري محمد بن خماسة بعد قرار من المحكمة الرياضية "كاس".

وتم تخفيض عقوبة بن خماسة لتصبح 373 ألف دولار بدلا من مليون و900 ألف دولار.

وكشف نادي الإسماعيلي عن إصدار المحكمة الرياضية "كاس"، قرارا نهائيا في الاستئناف المقدم من المحامي السويسري ألكسندر روفنين ممثلا عن نادي الإسماعيلي.

وكان ذلك ضد الحكم الصادر لصالح اللاعب الجزائري بن خماسة بمنحه مبلغ يقارب من مليون و900 ألف دولار.

وقررت المحكمة الرياضية تسديد نادي الإسماعيلي لبن خماسة مبلغ 373 ألف دولار فقط لا غير.

وكان الإسماعيلي قد استأنف في 19 سبتمبر 2023 ضد القرار الصادر من غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتاريخ 20 يوليو 2023.

وبذلك ينجح الدراويش في تخفيض العقوبة من مليون و900 ألف دولار إلى 373 ألف فقط.

وانضم بن خماسة في صفقة انتقال حر لصفوف الإسماعيلي موسم 2022-21 وشارك في 8 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري عقب أربع جولات.

وجمع الدراويش 4 نقاط حتى الآن من انتصار على بتروجت وتعادل مع غزل المحلة.

الدوري المصري فراس شواط الإسماعلي
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