بمشاركة القائد سام مرسي.. إبسويتش يخسر أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

خسر إبسويتش تاون أمام ضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف في الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب بورتمان رود.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 12 نقطة ليرتقي مركز بشكل مؤقت بعدما تخطى إيفرتون بفارق نقطة واحدة قبل خوض الفريق الأزرق مباراته في الجولة ذاتها أمام ضيفه ولفرهامبتون.

أما إبسويتش تاون فبقي في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط بفوزه في مباراة واحدة أمام توتنام والتعادل في 6 مواجهات وخسارة 7 مباريات.

وشارك سام مرسي في دقائق المباراة كاملة، وارتدى شارة قيادة فريقه بدون الشارة التي تحمل قوس قزح لدعم المثلية الجنسية للمباراة الثانية على التوالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، والتي شهدت تألق دفاعي من جاكوب جريفز مدافع أصحاب الأرض في الدقيقة 35 بعدما أبعد تسديدة دانيل مونوز قبل أن تسكن الشباك.

وتصدى هيندرسون حارس كريستال بالاس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعدما منع رأسية كلارك على خط المرمى ليحافظ على شباكه نظيفة.

وفي الشوط الثاني نجح ماتيتا في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بعد مرور رائع من مدافع إبسويتش ليضع الكرة من أعلى الحارس في الشباك.

وحاول سام مرسي في الدقيقة 80 بتسديدة قوية على المرمى ولكن كرته ذهبت بجوار القائم.

وكاد إيبسويتش أن يسجل التعادل في الدقيقة 86 ولكن القائم حافظ على تقدم كريستال بالاس.