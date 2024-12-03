لمواجهة إنييمبا.. أحمد سليمان رئيسا لبعثة الزمالك في نيجيريا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأبيض في نيجيريا لمواجهة إنييمبا.

ويسافر الزمالك إلى نيجيريا يوم الجمعة، استعدادا لمواجهة إنييمبا في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفا على إنييمبا على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى أمام بلاك بولز الموزمبيق بهدفين دون رد.

وخسر إنييمبا أمام المصري في الجولة ذاتها بهدفين نظيفين.

موعد مباراة إنييمبا والزمالك

تقام مباراة إنييمبا أمام الزمالك يوم الأحد المقبل الموافق ديسمبر 2024.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس.