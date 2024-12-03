كرة سلة - للدفاع عن لقب إفريقيا.. سيدات سبورتنج تغادرن إلى السنغال الأربعاء

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 22:49

كتب : FilGoal

فريق سيدات سبورتنج - كرة طائرة

تطير بعثة سيدات سبورتنج إلى السنغال صباح غدا الأربعاء استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية.

وتستضيف السنغال منافسات بطولة إفريقيا للأندية خلال الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر الجاري.

ويشارك في البطولة من مصر كل من الأهلي بعد التتويج بتصفيات المنطقة الخامسة بينما سبورتنج بصفته حامل اللقب.

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ومن المقرر إقامة القرعة يوم الخميس الموافق 5 من شهر ديسمبر الجاري.

وتوجت سيدات سبورتنج بلقب آخر نسختين من البطولة ولم يتوج أي فريق مصري باللقب من قبل.

وتستضيف السنغال نهائيات بطولة إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل.

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائيات بعد التتويج بتصفيات المنطقة الخامسة في تنزانيا.

وأعلن النادي الأهلي قائمة فريق السيدات بقيادة طارق خيري كالآتي:

دينا عمرو - نادين سلعاوي - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ريم موسى - تمارا نادر السيد - يارا أسامة - فريدة وائل - بريانا ريتشاردسون - نديوما كان - ديايشا فير - مادجيجون سيني.

كرة سلة سيدات سبورتنج
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