كرة سلة - للدفاع عن لقب إفريقيا.. سيدات سبورتنج تغادرن إلى السنغال الأربعاء

تطير بعثة سيدات سبورتنج إلى السنغال صباح غدا الأربعاء استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية.

وتستضيف السنغال منافسات بطولة إفريقيا للأندية خلال الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر الجاري.

ويشارك في البطولة من مصر كل من الأهلي بعد التتويج بتصفيات المنطقة الخامسة بينما سبورتنج بصفته حامل اللقب.

ومن المقرر إقامة القرعة يوم الخميس الموافق 5 من شهر ديسمبر الجاري.

وتوجت سيدات سبورتنج بلقب آخر نسختين من البطولة ولم يتوج أي فريق مصري باللقب من قبل.

وتستضيف السنغال نهائيات بطولة إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل.

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائيات بعد التتويج بتصفيات المنطقة الخامسة في تنزانيا.

وأعلن النادي الأهلي قائمة فريق السيدات بقيادة طارق خيري كالآتي:

دينا عمرو - نادين سلعاوي - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ريم موسى - تمارا نادر السيد - يارا أسامة - فريدة وائل - بريانا ريتشاردسون - نديوما كان - ديايشا فير - مادجيجون سيني.