شريك مثالي.. فيفا يكشف عن راعي جديد لكأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن انضمام بنك أمريكا كراعي جديد لبطولة كأس العالم للأندية المقررة في صيف 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "سعداء بانضمام بنك أميركا إلينا في بطولة كأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقًا".

وأضاف إنفانتينو في تصريحات نشرت عبر الموقع الرسمي لـ فيفا: "في الأشهر الأخيرة استمتعنا بمناقشات مفصلة مع قيادة البنك، ونحن سعداء بانضمامهم إلينا والعمل جنبًا إلى جنب معنا من أجل كأس العالم 2026 بصفتها منظمة عالمية لها عمليات في جميع أنحاء العالم وفي كل مدينة مضيفة للبطولة، فإن بنك أميركا شريك مثالي لهذه البطولة الرائدة".

وذكر فيفا أن إقامة كأس العالم للأندية في 11 مدينة بالولايات المتحدة الأمريكية سيمثل فرصة لفيفا وبنك أمريكا لتقديم تأثير اقتصادي واجتماعي.

ويعد بنك أمريكا هو الراعي الثاني للبطولة بعد شركة تكنولوجيا صينية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا.

وستقام قرعة كأس العالم للأندية يوم الخميس في ميامي.

وكشف فيفا عن تصنيف الفرق الأربعة، حيث جاء الأهلي في التصنيف الثالث.. طالع التصنيف بالكامل من هنا

وتناولت تقارير صحفية في وقت سابق أزمات تطارد كأس العالم للأندية بسبب رعاة البطولة.

وذكر موقع ريليفو أن ريال مدريد لم يخصص أي دخل من بطولة كأس العالم للأندية في حساباته السنوية، لأنه لا يشعر بأن لديه أرقام دقيقة عن البطولة.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتسويق قيمة البطولة للأندية الأوروبية بأنها تبلغ 2 مليار يورو، وحقوق البث قد تصل لـ50 مليون يورو، ولكن ريال مدريد لم يضمها في حساباته السنوية لأنه يريد ضمانات.

كما طلب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" من جياني إنفانتينو بإلغاء منافسات كأس العالم للأندية خلال حديثه في المنتدى الثاني لاتحاد الأندية الأوروبية في بروكسل.

وقال تيباس في أكتوبر الماضي "نعلم أنك لم تبع حقوق البث لكأس العالم للأندية 2025، وتعلم أنك لم تبع أي حقوق رعاية، لذا إلغ كأس العالم، لا يحتاج إليها اللاعبون أو الأندية أو حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وشدد "أنا متأكد من أننا سنتوصل إلى اتفاقات، الأهداف التي لديها لعالم كرة القدم هي أهدافنا أيضا، نحن لسنا أنانيين وهذا لا يمكن حله بكأس العالم للأندية".

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الأولى خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقا.

وتم تقسيم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بواقع 12 فريقا من أوروبا، و6 فرق من أمريكا الجنوبية، و4 من إفريقيا، ومثلهم من آسيا، بالإضافة إلى 4 فرق من الكونكاكاف "أمريكا الشمالية والوسطى"، وفريق واحد من أوقيانوسيا، بالإضافة إلى فريق واحد من البلد المضيف.

وتأهل إلى كأس العالم للأندية الفرق التالية:

إفريقيا: الأهلي المصري - الوداد المغربي - الترجي التونسي - صنداونز الجنوب إفريقي

آسيا: الهلال السعودي - أوراوا ريد دايموندز الياباني - العين الإماراتي - أولسان هيونداي الكوري الجنوبي

أوروبا: تشيلسي ومانشستر سيتي (إنجلترا) - ريال مدريد وأتليتكو مدريد (إسبانيا) - بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند (ألمانيا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) - إنتر ميلان ويوفنتوس (إيطاليا) - بورتو وبنفيكا (البرتغال) - سالزبورج (النمسا)

الكونكاكاف: مونتيري وكلوب ليون وباتشوكا (المكسيك) - سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي النيوزيلندي

أمريكا الجنوبية: بالميراس وفلامينجو وفلومينينسي وبوتافوجو (البرازيل) - ريفير بليت وبوكا جونيورز (الأرجنتين)

مقعد البلد المضيف: إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية)

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظام 8 مجموعات حيث يضم كل مجموعة 4 فرق، حيث يتم التنافس في كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16 لتبدأ مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة، حتى المباراة النهائية، فيما لن تقام مباراة فاصلة لتحديد المركز الثالث.