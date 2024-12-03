الكونفدرالية - طاقم تحكيم نيجيري لمباراة المصري ضد بلاك بولز

أعلن النادي المصري تعيين طاقم تحكيم نيجيري لمواجهة بلاك بولز أمام المصري في الكونفدرالية.

ويحل المصري ضيفا على بلاك بولز باستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبقية مابوتو ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة من مساء الأحد المقبل بدلا من الثالثة عصرا كما كان مقررا لها من قبل.

وجاء طاقم التحكيم النيجيري كالآتي:

حكم ساحة: جوزيف أوجابور

حكم مساعد: عبد المجيد أولايدي

حكم مساعد: محمد يعقوبو

حكم رابع: أبو بكر عبد الله

وكان المصري قد تغلب على إنييمبا بهدفين دون مقابل في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بالكونفدرالية.

ويقع المصري في المجموعة الرابعة رفقة فرق الزمالك وإنييمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

وكان المصري في التصنيف الثاني بالقرعة، فيما جاء الزمالك في التصنيف الأول.

إنيمبا النيجيري الذي تواجد في المستوى الثالث توج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا 2003، و2004، وكذلك كأس السوبر الإفريقي في نفس العامين.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.