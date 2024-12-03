الاتحاد الإنجليزي: قرار سام مرسي لا يرتقي لتوقيع عقوبة

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 21:13

كتب : FilGoal

سام مرسي

نفى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توقيع عقوبة على سام مرسي قائد فريق إبسويتش بسبب رفضه ارتداء شارة القيادة بألوان دعم المثلية.

سام مرسي

النادي : إبسويتش تاون

إبسويتش تاون

ويعد سام مرسي هو القائد الوحيد من بين 20 قائدا في الدوري الإنجليزي الذي لم يرتد شارة القيادة التي تحمل دعم المثليين خلال الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ورد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقع Sportbible: "رفض سام مرسي ارتداء شارة القيادة لدعم المثلية لا يرتقي إلى انتهاك القواعد الخاصة بالملابس والإعلانات".

أخبار متعلقة:
سام مرسي قائد إبسويتش تاون أساسي أمام كريستال بالاس إبسويتش تاون يعلق على قرار سام مرسي بعدم ارتداء شارة دعم المثلية سام مرسي يتحدث عن حظوظه في الانضمام لمنتخب مصر مع حسام حسن الفوز الأول في الدوري.. سام مرسي يشارك في انتصار إبسويتش على توتنام

وتابع "بالتالي فقائد إبسويتش ليس معرضا لخطر العقوبة".

ماذا حدث؟

وكان نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي قد أصدر بيانا للتعليق على قرار سام مرسي بعدم ارتداء شارة القيادة التي تحمل قوس قزح لدعم المثلية الجنسية خلال مباراة الفريق أمام نوتنجهام فورست في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وقال المتحدث باسم نادي إيبسويتش تاون: "قرار سام مرسي بعدم ارتداء شارة القادة التي تحمل قوس قزح يرجع لأسباب دينية والنادي ملتزم بأن يكون شاملا يرحب بالجميع ويدعم بفخر حملة دعم المثلية".

وأضاف في تصريحات لصحيفة ميرور الإنجليزية: "في الوقت نفسه نحترم قرار قائدنا سام مرسي الذي اختار عدم ارتداء الشارة لمعتقداته الدينية، سنستمر في تنمية بيئة تقدر وتحترم الجميع سواء على أرض الملعب أو خارجه".

يذكر أنه في ديسمبر 2023 كان البوسني أنيل أحمدهودجيتش قائد شيفيلد يونايتد أول لاعب يرفض ارتداء شارة دعم المثلية بعد 7 سنوات من اتباع ذلك التقليد.

وتعد الجولة الجارية من الدوري الإنجليزي مخصصة أيضا لدعم المثلية.

ويلعب فريق إيبسويشن تاون أمام كريستال بالاس اليوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وانضم سام مرسي 33 عاما، إلى إيبسويشن تاون في صيف 2021 ليشارك مع الفريق في حملة الصعود إلى الدوري الإنجليزي.

ولعب القائد المصري لفريق إيبسويشن تاون في 12 مباراة بشكل أساسي فيما غاب مباراة واحدة للإصابة وسجل هدفا في شباك ساوثهامبتون بالجولة الخامسة.

سام مرسي الاتحاد الإنجليزي إبسويتش
نرشح لكم
إيميليانو مارتينيز مهدد بالغياب أمام برينتفورد مباشر الدوري الإنجليزي - إبسويتش تاون (0)-(1) كريستال بالاس.. جوووول ماتيتا يسجل سام مرسي قائد إبسويتش تاون أساسي أمام كريستال بالاس محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في نوفمبر من جمعية اللاعبين المحترفين بإنجلترا ميرور: يونايتد مهتم بـ مرموش بعدما أرسل كشافين لمتابعته مؤتمر أرتيتا: ساكا أصبح ثابتا في مستواه ومقارنته بـ رونالدو.. وسباق يونايتد على لقب الدوري مؤتمر جوارديولا: بدون إصابات كنا سنكون قريبين من مستوانا.. وشرط للتدعيم في الشتاء الخليفي يكشف عن حقيقة رغبته في ضم صلاح لـ باريس سان جيرمان
أخر الأخبار
كرة سلة - للدفاع عن لقب إفريقيا.. سيدات سبورتنج تغادرن إلى السنغال الأربعاء 3 دقيقة | رياضة نسائية
فليك: كنت أريد إراحة رافينيا مع ليفاندوفسكي.. وبرشلونة احتاج للفوز على مايوركا 12 دقيقة | الدوري الإسباني
خلفا لعيد عبد الملك.. غزل المحلة يعلن جهازه الفني المؤقت 18 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - عودة حسن قداح إلى تدريبات كيلسي 26 دقيقة | رياضات أخرى
شريك مثالي.. فيفا يكشف عن راعي جديد لكأس العالم للأندية 56 دقيقة | كأس العالم للأندية
برشلونة يستعيد الانتصارات في الدوري بخماسية أمام مايوركا 56 دقيقة | الدوري الإسباني
إيميليانو مارتينيز مهدد بالغياب أمام برينتفورد ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - طاقم تحكيم نيجيري لمباراة المصري ضد بلاك بولز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 3 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية 4 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران