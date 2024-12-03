سام مرسي قائد إبسويتش تاون أساسي أمام كريستال بالاس

يستضيف إبسويتش تاون فريق كريستال بالاس في افتتاحية الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وأعلن كيران ماكينا المدير الفني لـ إبسويتش تاون تشكيل فريقه للمباراة، والتي شهدت تواجد المصري سام مرسي لاعب وسط الفريق أساسي.

ويلعب سام مرسي قائد إبسويتش تاون مباراته رقم 13 هذا الموسم حيث غاب مباراة وحيدة أمام برنتفورد بسبب الإصابة.

وسجل سام مرسي هدفا وحيدا هذا الموسم في شباك ساوثهامبتون.

ويحتل إبسويتش تاون المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط بفوزه في مباراة واحدة أمام توتنام والتعادل في 6 مواجهات وخسارة مثلهم.

أما كريستال بالاس فيحتل المركز الـ17 برصيد 9 نقاط، نفس رصيد إبسويتش تاون، وولفهرمبتون صاحب المركز الـ18.

وكان سام مرسي رفض ارتداء شارة القيادة التي تحمل قوس قزح لدعم المثلية الجنسية خلال مباراة الفريق أمام نوتنجهام فورست في الجولة الـ13، ومن المنتظر أن يرتدي قائدو الفرق الإنجليزية نفس شارة القيادة خلال الجولة الـ14.

وكان المتحدث باسم نادي إبسويتش قال في تصريحات صحيفة "قرار سام مرسي بعدم ارتداء شارة القادة التي تحمل قوس قزح يرجع لأسباب دينية والنادي ملتزم بأن يكون شاملا يرحب بالجميع ويدعم بفخر حملة دعم المثلية".. طالع التفاصيل بالضغط هنا