الرجاء يجهز الزمالك لمواجهة إنييمبا

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 19:11

كتب : FilGoal

غزل المحلة - الزمالك - أحمد مصطفى زيزو

سيخوض الزمالك مواجهة ودية تحضيرا لمواجهة إنييمبا في النيجيري في الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك أمام فريق الرجاء بمطروح وديا في الحادية عشرة صباح غداً الأربعاء على ملعب النادي.

وفاز الزمالك على غزل المحلة 4-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

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ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه جوميز لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، تحضيرا لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

بينما خسر إنييمبا ضد المصري البورسعيدي بهدفين دون رد ضمن الجولة ذاتها.

الزمالك الكونفدرالية إنييمبا
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