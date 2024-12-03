أبرزهم برشلونة ب ونادي فرنسي.. تقرير: اهتمام أوروبي بنجمي أورلاندو بايرتس

كشف موقع سيا كرو الجنوب إفريقي عن مفاوضات أندية أوروبية كبرى مع نجمي أورلاندو بايرتس.

الموقع الجنوب إفريقي كشف عن رغبة برشلونة ب في ضم ريليبوهيلي موفوكينج جناح الفريق صاحب الـ20 عاما.

موفوكينج خاض هذا الموسم خاض 4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا وصنع هدفي الفوز في مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وحقق أورلاندو الفوز في أول مباراة بالمجموعة الثالثة من دوري الأبطال على حساب شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر 2-1.

ويستضيف أورلاندو بايرتس منافسه الأهلي في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وخاض الجناح الشاب الذي تلقى استدعاءً لمنتخب جنوب إفريقيا، خاض فترة معايشة مع نادي وولفرهامبتون.

ووفقا لـ سيا كرو، فإن عدد من الأندية الأوروبية أبدت رغبتها بضم موفوكينج وأبرزها ليفانتي الإسباني وجلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

وأوضح الموقع الجنوب إفريقي، أن الكشافين عرضوا تابيسو سيساني مدافع أورلاندو بايرتس على أندية فرنسية كبيرة.

المدافع الذي يبلغ طوله 186 سم، أبهر ناد فرنسي كبير وبات على مقربة من ضم اللاعب، بحسب سيا كرو.

تابيسو سيساني عائد من إعارة من نادي كاب تاون أول ستارز، ليصبح مدافعا أساسيا في دفاع أورلاندو بايرتس.