محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في نوفمبر من جمعية اللاعبين المحترفين بإنجلترا

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

دخل محمد صلاح نجم ليفربول في قائمة أفضل لاعب بشهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتقدم الجائزة من جمعية اللاعبين المحترفين بإنجلترا.

ويتنافس محمد صلاح مع خمسة مرشحين آخرين على الجائزة.

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ويدخل صلاح في منافسة مع ثنائي ولفرهامبتون جواو جوميز وماتيوس كونيا بالإضافة لجيمس ماديسون لاعب توتنام وجواو بيدرو لاعب برايتون ومويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي.

وجاءت أرقام اللاعبين بالدوري الإنجليزي في نوفمبر كالآتي:

- محمد صلاح

لعب 3 مباريات في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز فيهم جميعا ضد برايتون وأستون فيلا وساوثامبتون.

وساهم صلاح في 5 أهداف بالثلاث مباريات بعد تسجيل 4 وصناعة هدف وحيد.

- مويسيس كايسيدو

لعب ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي، وتعادل تشيلسي مع مانشستر يونايتد وأرسنال بينما تغلب على ليستر.

وسجل كايسيدو هدفا في شباك مانشستر يونايتد.

- جواو بيدرو

لعب ثلاث مباريات مع برايتون في الدوري الإنجليزي بشهر نوفمبر، وفاز على مانشستر سيتي وبورنموث بينما تعادل ضد ساوثامبتون.

وساهم بيدرو في أربعة أهداف بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

- جواو جوميز

لعب أربع مباريات في الدوري الإنجليزي، وتغلب على ساوثامبتون وفولام بينما تعادل ضد كريستال بالاس وخسر من بونموث.

وساهم في ثلاثة أهداف بتسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد.

- ماتيوس كونيا

لعب أربع مباريات في نوفمبر بالدوري الإنجليزي، وتغلب على ساوثامبتون وفولام بينما تعادل ضد كريستال بالاس وخسر من بورنموثت.

ساهم كونيا في ستة أهداف بتسجيل ثلاثة وصناعة مثلهم.

- جيمس ماديسون

لعب ثلاث مباريات في نوفمبر بالدوري الإنجليزي، وتغلب على أستون فيلا ومانشستر سيتي وخسر أمام إبسويتش.

ساهم تهديفيا بتسجيل ثلاثة أهداف.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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