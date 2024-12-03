كرة سلة - الدماطي رئيسا لبعثة السيدات في السنغال لخوض بطولة إفريقيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطي برئاسة بعثة سيدات كرة السلة بالسنغال.

وغادر فريق سيدات الأهلي لكرة السلة إلى السنغال من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية.

وتستضيف السنغال منافسات بطولة إفريقيا للأندية خلال الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر الجاري.

وقام الدماطي بالتنسيق مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بخصوص السفر والإقامة وملاعب التدريب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائيات بعد التتويج بتصفيات المنطقة الخامسة في تنزانيا.

ويتنافس الأهلي بجانب سبورتنج حامل اللقب، من مصر على لقب بطولة إفريقيا في السنغال.

وأعلن النادي الأهلي قائمة فريق السيدات بقيادة طارق خيري كالآتي:

دينا عمرو - نادين سلعاوي - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ريم موسى - تمارا نادر السيد - يارا أسامة - فريدة وائل - بريانا ريتشاردسون - نديوما كان - ديايشا فير - مادجيجون سيني.

وكان فريق الأهلي، قد ضم الأمريكية ديايشا فير صاحبة الـ 23 عاما والتي تجيد اللعب في مركز صناعة الألعاب.

ولعبت ديايشا مع فريق لاس فيجاس الأمريكي بدوري WNBA الموسم الماضي.

بينما لعبت بريانا مع فريق بوتاس بالدوري التركي الموسم الماضي.

وتجيد بريانا اللعب في مركز 4 ويبلغ طولها 185 سم.