كرة سلة - الدماطي رئيسا لبعثة السيدات في السنغال لخوض بطولة إفريقيا

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 18:00

كتب : FilGoal

الأهلي بطل إفريقيا للكرة الطائرة - محمد الدماطي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطي برئاسة بعثة سيدات كرة السلة بالسنغال.

وغادر فريق سيدات الأهلي لكرة السلة إلى السنغال من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية.

وتستضيف السنغال منافسات بطولة إفريقيا للأندية خلال الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر الجاري.

أخبار متعلقة:
سلة – إيقاف لاعب الاتحاد السكندري بعد أحداث السوبر ضد الأهلي كرة سلة - الاتحاد السكندري يحصد لقب السوبر المصري البحريني سلة - لاعب الاتحاد لـ في الجول: عملنا على الجانب الذهني قبل مواجهة الأهلي كرة سلة - الثلاثية المحلية خضراء.. الاتحاد السكندري يحسم السوبر المصري أمام الأهلي

وقام الدماطي بالتنسيق مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بخصوص السفر والإقامة وملاعب التدريب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائيات بعد التتويج بتصفيات المنطقة الخامسة في تنزانيا.

ويتنافس الأهلي بجانب سبورتنج حامل اللقب، من مصر على لقب بطولة إفريقيا في السنغال.

وأعلن النادي الأهلي قائمة فريق السيدات بقيادة طارق خيري كالآتي:

دينا عمرو - نادين سلعاوي - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ريم موسى - تمارا نادر السيد - يارا أسامة - فريدة وائل - بريانا ريتشاردسون - نديوما كان - ديايشا فير - مادجيجون سيني.

وكان فريق الأهلي، قد ضم الأمريكية ديايشا فير صاحبة الـ 23 عاما والتي تجيد اللعب في مركز صناعة الألعاب.

ولعبت ديايشا مع فريق لاس فيجاس الأمريكي بدوري WNBA الموسم الماضي.

بينما لعبت بريانا مع فريق بوتاس بالدوري التركي الموسم الماضي.

وتجيد بريانا اللعب في مركز 4 ويبلغ طولها 185 سم.

كرة سلة بطولة أفريقيا سيدات الأهلي الدماطي
نرشح لكم
دوري NBA – تحديد مواجهات ربع نهائي كأس الإمارات دوري NBA – أرقام تاريخية في الثلاثيات والتسجيل ـ هاردن وليبرون جيمس سلة – إيقاف لاعب الاتحاد السكندري بعد أحداث السوبر ضد الأهلي كرة سلة - الاتحاد السكندري يحصد لقب السوبر المصري البحريني سلة - لاعب الاتحاد لـ في الجول: عملنا على الجانب الذهني قبل مواجهة الأهلي كرة سلة - الثلاثية المحلية خضراء.. الاتحاد السكندري يحسم السوبر المصري أمام الأهلي انتهت سوبر السلة - الاتحاد (87)-(84) الأهلي.. اللقب في الإسكندرية كرة سلة - علي هاشم يتولى قيادة سيدات اتحاد جدة
أخر الأخبار
في مباراة الزمالك الودية.. تأهيل المثلوثي وناصر ماهر 7 دقيقة | الدوري المصري
الأولمبية الدولية: لا يوجد تعارض بين كأس العالم 2034 ودورة الألعاب الشتوية 28 دقيقة | رياضات أخرى
دوري NBA – تحديد مواجهات ربع نهائي كأس الإمارات 41 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
رويترز: تغيير محتمل في موعد كأس العالم السعودية 2034 ساعة | سعودي في الجول
فتحي: لم أوقع لـ الزمالك قبل الرحيل عن الأهلي.. وتجربة بيراميدز هي الأقل بمسيرتي ساعة | الكرة المصرية
جمال علام: لم نقصر في أي شيء.. ونطلب من الاتحاد المقبل الحفاظ على ما حققناه ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الأربعاء 4 ديسمبر - أرسنال ضد يونايتد.. ومواجهة صعبة لريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ميلان يكتسح ساسولو بسداسية في كأس إيطاليا 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 3 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية 4 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران