مؤتمر سلوت: الفوز بالعمل الجاد يجعل الفريق متواضع.. وموعد عودة أليسون

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 12:28

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

يؤمن أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أن تحقيق الفوز بعد العمل الجاد يجعل الفريق متواضع وذلك قبل مواجهة نيوكاسل.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأربعاء المقبل.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "إذا كان ليفربول يحتل مراكز متقدمة في جدول الترتيب فتكون دائما مباراة خاصة للفرق التي نواجهها".

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وأضاف "الجميع يريد أن يلعب ضدنا ولعب أفضل مباراة مثلما كان الأمر ضد أرسنال ومانشستر سيتي".

وأكمل "الشيء الجيد بالنسبة لي أننا لسنا وحدنا من نلعب هذا العدد من المباريات، صحيح سنواجه بعض الفرق التي حصلت على أسبوع راحة مثل إيفرتون، لكن لأننا نلعب في دوري أبطال أوروبا".

وشدد "أشعر دائما أنه يتعين علي أخذ قرار كبير في اختيار تشكيل لكل مباراة، ضد مانشستر سيتي لم أشرك داروين نونيز منذ البداية وكورتيس جونز وهارفي إليوت، وهذا لأن لدينا العديد من اللاعبين ذوي الجودة".

وكشف "أليسون سيكون لائقا بشكل كامل في نهاية الشهر الجاري إذا استمرت الأمور كما هي الآن، لكن كاويمين كيليهر يعمل بشكل جيد جدا".

وواصل "الفريق يعلم أن عليه العمل بشكل جاد، ليس من الجيد للفريق اللعب بـ50% من قوته ويفوز، العمل بجد والانتصار يبقي اللاعبين على الأرض ومتواضعين".

وأنهى حديثه قائلا: "استقبالنا لأقل عدد من الأهداف في الدوري يعني أن لدينا 11 لاعبا يعملون بجد حتى لا يتم التسجيل في شباكنا، لكن بالفعل خط دفاعنا مثيرا للإعجاب".

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أرسنال الوصيف.

بينما يأتي نيوكاسل في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.

أرني سلوت ليفربول الدوري الإنجليزي نيوكاسل
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