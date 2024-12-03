حدث نادر في تاريخ الكرة.. آشلي يونج يواجه ابنه في كأس الاتحاد الإنجليزي

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 03:12

كتب : FilGoal

آشلي يونج - تايلر يونج

في مواجهة نادرة في عالم كرة القدم، سيلعب آشلي يونج لاعب إيفرتون ضد ابنه في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأسفرت قرعة دور الـ 64 في كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة بين إيفرتون وبيتربورو، الذي يمثله تايلر يونج نجل آشلي.

يونج الابن يبلغ من العمر 18 عاما ويتواجد مع الفريق الذي ينافس في الدرجة الثالثة.

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أما آشلي يونج فهو نجم سابق لمانشستر يونايتد وأستون فيلا وإنتر ميلان الإيطالي.

وأسفرت قرعة دور الـ 64 في كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة نارية بين أرسنال ومانشستر يونايتد.

بينما يلعب ليفربول ضد أكرينجتون ستانلي الذي ينافس في الدرجة الثالثة (ليج 1).

كذلك يلعب مانشستر سيتي ضد سالفورد، ويلعب تشيلسي أمام موركامب.

مانشستر يونايتد هو حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على سيتي في النهائي، ويبدأ دفاعه بهذه المباراة، في الجولة التي ستبدأ يوم 11 يناير 2025.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

ساوثامبتون × سوانزي سيتي

أرسنال × مانشستر يونايتد

إكستر × أوكسفورد يونايتد

ليتون أورينت × دربي كاونتي

ريدينج × بيرنلي

أستون فيلا × وست هام يونايتد

نورويتش سيتي × برايتون

مانشستر سيتي × سالفورد.

ميلوول × داجنهام آند ريدبريدج

ليفربول × أكرينجتون ستانلي

بريستول سيتي × وولفرهامبتون

بريستون نورث إيند × تشارلتون أثلتيك

تشيلسي × موركامب

ميدلسبره × بلاكبيرن روفرز

بورنموث × وست بروميتش ألبيون

تاموورث × توتنام هوتسبر

مانسفيلد × ويجان

هال سيتي × دونكاستر

سندرلاند × ستوك سيتي

برينتفورد × بلايموث

ليستر سيتي × كوينز بارك رينجرز

كوفنتري × شيفيلد وينزداي

نيوكاسل يونايتد × بروملي

إيفرتون × بيتربورو

وايكومب × بورتسموث

برمنجهام × لينكولن

ليدز يونايتد × هاروجيت

نوتينجهام فورست × لوتون تاون

شيفيلد يونايتد × كارديف سيتي

إبسويتش تاون × بريستول روفرز

فولام × واتفورد

كريستال بالاس × ستوكبورت

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