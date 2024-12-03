"لا يمكنهم رؤيتي منكسرا".. الكاس يكشف حقيقة بكائه بعد خماسية المغرب

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 02:22

كتب : FilGoal

أحمد الكاس - مدرب منتخب مصر للناشئين

نفى أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين ما قيل عن بكائه بعد الخسارة الثقيلة أمام المغرب 5-1 في أولى مباريات بطولة شمال إفريقيا، التي توج بها الفراعنة في النهاية.

وقال الكاس في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لم يحدث أني بكيت بعد هذه الخسارة. لم يكن من الممكن أن يراني اللاعبون منكسرا في هذا التوقيت".

وأضاف "يمكنني البكاء فرحا بالفوز، ولكن لا يمكن أن أظهر ضعيفا أمام اللاعبين. لم أكن منكسرا بل كنت حزينا عليهم".

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وأوضح "كنت أعرف من البداية أنهم لاعبين جيدين للغاية وسيكون عليهم الكثير من الضغط بسبب هذه المباراة، كنت أرى هذا الجيل مهددا بالنهاية في هذه اللحظة".

وتابع "لذلك حذرتهم بعد الفوز على تونس من الاحتفال المبكر، فلا يزال أمامنا مباراة ليبيا الأخيرة التي تنتظرها مصر بأكملها لضمان التأهل".

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم بعد الفوز على منافسه ليبيبا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف الفراعنة كل من بلال عطية (3)، ومحمد حمد (2)، وحمزة عبد الكريم (2)

بينما أحرز منذر القماطي هدف ليبيا الوحيد.

جاء ذلك بعد بداية البطولة بخسارة كبيرة أمام المغرب 5-1، ولكن بعدها تغلب منتخب مصر على تونس والجزائر قبل الفوز على ليبيا.

وللمرة الرابعة يشارك منتخب مصر للناشئين في كأس أمم إفريقيا والمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوج الفراعنة بالبطولة في عام 1997.

وللمرة الثانية يتوج منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا، إذ تصدر عام 2014 التي أقيمت في المغرب.

وحقق أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب ما وعد به بعد الهزيمة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف وصرح بأن فريقه لم يستسلم (طالع التفاصيل)

وأتى الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

مصر 9 نقاط

المغرب 8 نقاط

تونس 7 نقاط

الجزائر 4 نقاط

ليبيا دون نقاط.

منتخب مصر للناشئين أحمد الكاس
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