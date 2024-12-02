الكونفدرالية – عبد الواحد السيد يسبق بعثة الزمالك إلى نيجيريا

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 23:40

كتب : FilGoal

عبد الواحد السيد - الزمالك

يغادر عبد الواحد السيد مدير الكرة لفريق الزمالك إلى نيجيريا صباح غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة الفريق ضد إنييمبا النيجيري للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وملاعب التدريب قبل سفر البعثة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه إنييمبا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويرافق عبد الواحد السيد كل من أحمد قنديل إداري الفريق وشريف صابر الطاهي الخاص بالفريق.

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ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق يوم الخميس القادم.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين طاقم تحكيم رواندي لإدارة مواجهة إنييمبا ضد الزمالك.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم ساحة: جون كلود إيشموي

حكم مساعد: سعيدي نديسابا

حكم مساعد: إيريك موجابو

حكم رابع: رويرسا فيديلي

ويستضيف استاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا المباراة في تمام السادسة من مساء يوم 8 ديسمبر.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب كل من المصري وإنييمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ويحمل الزمالك لقب الكونفدرالية الإفريقية من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على نهضة بركان المغربي.

ويتقاسم الزمالك الصدارة مع المصري بعد الفوز على بلاك بولز بهدفين دون مقابل.

وسجل الزمالك هدفيه عن طريق كل من أحمد عبد الرحيم إيشو مع نهاية الشوط الأول، بينما سجل نبيل عماد الهدف الثاني بعد دقائق من بداية الشوط الثاني.

وسجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" أول أهدافه بقميص الزمالك قاريا ضد بلاك بولز الموزمبيقي في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

بينما نبيل عماد سجل هدف هو الأول قاريا له مع القلعة البيضاء، وخاض اللاعب مباراته الـ 79 بقميص الأبيض.

الزمالك الكونفدرالية إنييمبا عبد الواحد السيد
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