لمواجهة أورلاندو.. حسام غالي رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 17:53
كتب : FilGoal
قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف حسام غالي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأحمر في جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو.
حسام غالي
النادي : معتزل
ويلعب الأهلي ضد أورلاندو في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وفي الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي على استاد إبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 في استاد القاهرة.
وتضم مجموعة الأهلي أيضا شباب بلوزداد الجزائري الذي خسر في الجولة الأولى ضد أورلاندو 2-1.
موعد مباراة أورلاندو بايرتس ضد الأهلي:
وتقام مباراة أورلاندو بايرتس ضد الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر 2024.
وتنطلق المباراة في التمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.
وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.
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