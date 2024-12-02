لمواجهة أورلاندو.. حسام غالي رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف حسام غالي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأحمر في جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو.

ويلعب الأهلي ضد أورلاندو في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وفي الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي على استاد إبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 في استاد القاهرة.

وتضم مجموعة الأهلي أيضا شباب بلوزداد الجزائري الذي خسر في الجولة الأولى ضد أورلاندو 2-1.

موعد مباراة أورلاندو بايرتس ضد الأهلي:

وتقام مباراة أورلاندو بايرتس ضد الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر 2024.

وتنطلق المباراة في التمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.