كاف ينعي ضحايا مباراة نيزيركوري ولابي بغينيا

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 17:48

كتب : FilGoal

سمير فكري - المصري ضد بيراميدز

قدم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التعازي لضحايا حادث مباراة فريقي نيزيركوري ولابي بغينيا.

الحادث أسفر عن وقوع أكثر من 50 ضحية بالإضافة إلى العديد من الإصابات وفقا لبيان كاف.

وأصدر موتسيبي بيانا ينعي فيه ضحايا الحادث وتمنى التعافي السريع لجميع المصابين.

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وكان مأساة قد وقعت في غينيا، تحديدا في مدينة نزيريكوري بجنوب شرق البلاد، أسفرت عن وفاة أكثر من 100 مشجع وفقا للعديد من المصادر الإعلامية حول العالم.

الواقعة اندلعت في مباراة بين فريقي نيزيركوري ولابي في نهائي بطولة كأس محلية.

وتغير مجرى الأحداث في الدقيقة 68، حين قرر الحكم طرد أحد لاعبي فريق لابي، لتتوقف المباراة للمرة الأولى إثر التوتر المصاحب للأحداث.

ولكن في الدقيقة 83، احتسب الحكم ركلة جزاء ضد فريق لابي، وهنا اندفع الجماهير إلى أرض الملعب وبدأت الاشتباكات، فاضطر الأمن لاستخدام الغاز لتفريقها، مما أسفر عن وفاة العشرات نتيجة للتدافع والاختناق.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" تصريحات طبيب في المستشفى الإقليمي لوكالة "فرانس برس" حيث قال: "هناك نحو 100 قتيل. الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى".

وأضاف "هناك جثث ملقاة على الأرض في الممرات. المشرحة ممتلئة".

في الإطار ذاته قال شاهد عيان لوكالة فرانس برس: "كل شيء انطلق من اعتراض على قرار الحكم، تلاه غزو المشجعين لأرض الملعب".

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