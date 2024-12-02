إبسويتش تاون يعلق على قرار سام مرسي بعدم ارتداء شارة دعم المثلية

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 15:47

كتب : FilGoal

سام مرسي أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

علق نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي على قرار سام مرسي بعدم ارتداء شارة القيادة التي تحمل قوس قزح لدعم المثلية الجنسية خلال مباراة الفريق أمام نوتنجهام فورست في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وقال المتحدث باسم نادي إيبسويتش تاون: "قرار سام مرسي بعدم ارتداء شارة القادة التي تحمل قوس قزح يرجع لأسباب دينية والنادي ملتزم بأن يكون شاملا يرحب بالجميع ويدعم بفخر حملة دعم المثلية".

وأضاف في تصريحات لصحيفة ميرور الإنجليزية: "في الوقت نفسه نحترم قرار قائدنا سام مرسي الذي اختار عدم ارتداء الشارة لمعتقداته الدينية، سنستمر في تنمية بيئة تقدر وتحترم الجميع سواء على أرض الملعب أو خارجه".

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ويعد سام مرسي هو القائد الوحيد من بين 20 قائدا في الدوري الإنجليزي الذي لم يرتد شارة القيادة التي تحمل دعم المثليين خلال الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

يذكر أنه في ديسمبر 2023 كان البوسني أنيل أحمدهودجيتش قائد شيفيلد يونايتد أول لاعب يرفض ارتداء شارة دعم المثلية بعد 7 سنوات من اتباع ذلك التقليد.

وتعد الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي مخصصة أيضا لدعم المثلية.

ويلعب فريق إيبسويشن تاون أمام كريستال بالاس يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وانضم سام مرسي 33 عاما، إلى إيبسويشن تاون في صيف 2021 ليشارك مع الفريق في حملة الصعود إلى الدوري الإنجليزي.

ولعب القائد المصري لفريق إيبسويشن تاون في 12 مباراة بشكل أساسي فيما غاب مباراة واحدة للإصابة وسجل هدفا في شباك ساوثهامبتون بالجولة الخامسة.

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