"دعمكم يعني كل شيء".. ووكر يوجه رسالة إلى جماهير مانشستر سيتي

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 15:14

كتب : FilGoal

كايل ووكر

وجه كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي، رسالة إلى جماهير الفريق بعد الخسارة أمام ليفربول بهدفين نظيفين في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وفشل مانشستر سيتي في تحقيق أي فوز خلال آخر 7 مباريات في كافة البطولات، بواقع 6 هزائم وتعادل مخيب وحيد.

مانشستر سيتي فشل في الفوز بالدوري الإنجليزي آخر 4 مباريات، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة.

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وكتب ووكر في رسالته عبر حسابه على إنستجرام: "نعلم أن أداءنا الأخير لم يكن على المستوى الذي نتوقعه، ونحن ندرك أن الأمر كان صعبًا، لكننا مررنا بهذه التحديات من قبل معًا، وسنتجاوز هذا أيضًا."

وأضاف "من المهم أن نبقى جميعًا معًا كنادي واحد، مثل مانشستر سيتي، خلال هذه الفترة الصعبة، دعمكم سواء في الأوقات الجيدة أو اللحظات الصعبة، يعني كل شيء بالنسبة لنا."

وأتم "لقد فزنا بالألقاب في المباريات الأخيرة من الموسم، وصنعنا التاريخ بكسر أرقام قياسية بلغت 100 نقطة حتى اللحظة الأخيرة.. لقد أظهرنا في أوقات كثيرة أننا قادرون على الارتقاء لمستوى التحدي، وسنفعل ذلك مرة أخرى.. أعدكم، سنقاتل حتى النهاية".

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي 6 مرات خلال آخر 8 مواسم، تحت قيادة بيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

وبنهاية الموسم الماضي صار مانشستر سيتي أول فريق يفوز بالدوري الإنجليزي 4 مرات متتالية.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ14 للدوري الإنجليزي.

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