مأساة مروعة.. أكثر من 100 قتيل في غينيا بسبب ركلة جزاء

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 02:32

كتب : FilGoal

غينيا

مأساة وقعت في غينيا، تحديدا في مدينة نزيريكوري بجنوب شرق البلاد، أسفرت عن وفاة أكثر من 100 مشجع وفقا للعديد من المصادر الإعلامية حول العالم.

الواقعة اندلعت في مباراة بين فريقي نيزيركوري ولابي في نهائي بطولة كأس محلية.

وتغير مجرى الأحداث في الدقيقة 68، حين قرر الحكم طرد أحد لاعبي فريق لابي، لتتوقف المباراة للمرة الأولى إثر التوتر المصاحب للأحداث.

ولكن في الدقيقة 83، احتسب الحكم ركلة جزاء ضد فريق لابي، وهنا اندفع الجماهير إلى أرض الملعب وبدأت الاشتباكات، فاضطر الأمن لاستخدام الغاز لتفريقها، مما أسفر عن وفاة العشرات نتيجة للتدافع والاختناق.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" تصريحات طبيب في المستشفى الإقليمي لوكالة "فرانس برس" حيث قال: "هناك نحو 100 قتيل. الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى".

وأضاف "هناك جثث ملقاة على الأرض في الممرات. المشرحة ممتلئة".

في الإطار ذاته قال شاهد عيان لوكالة فرانس برس: "كل شيء انطلق من اعتراض على قرار الحكم، تلاه غزو المشجعين لأرض الملعب".

غينيا حادث
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