فوارق ضخمة وإفريقيا الأقل.. الجوائز المالية لبطولات الأندية الكبرى توضح الفجوة

حصل بوتافوجو البرازيلي على 23 مليون دولار نظير فوزه بلقب كوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه.

الجائزة المالية فقط منحصرة على الفوز باللقب دون احتساب الجوائز المالية لباقي مراحل البطولة لتصل إجمالا لـ 37.5 مليون دولار.

لكن ماذا إذا أجرينا مقارنة سريعة بين الجوائز المالية لأبطال القارات الست؟

قارة إفريقيا تأتي في المركز قبل الأخير في الجوائز المقدمة للبطل رغم زيادتها في آخر عامين من 2.5 مليون دولار لـ 4 ملايين دولار.

FilGoal.com يوضح لكم الجوائز المالية للبطولة الكبرى في كل قارة.

دوري أبطال أوروبا 2024-25

الفرق الـ 36 المشاركة في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا ستحصل على 18.62 مليون يورو.

الفوز يعني الحصول على 2.1 مليون يورو إضافي، والتعادل يساوي 700 ألف.

التأهل لدور الـ 16 مباشرة يساوي مليوني يورو، فيما يحصد المتأهل لمرحلة ملحق دور الـ 16 يساوي مليون يورو.

والتأهل لدور الـ 16 يساوي 11 مليون يورو، وفي ربع النهائي يحصل المتأهل على 12.5 مليون يورو.

والوصول لنصف النهائي يعني الحصول على 15 مليون يورو، والوصول للنهائي يساوي 18.5 يورو.

الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا سيحصل على 25 مليون يورو.

تحصل الفرق على عوائد مالية أكبر بفضل عوائد البث والأداء التاريخي لكل نادٍ في البطولة ووفقا للتصنيف وقوة الفريق يحدد يويفا، وهو ما قد يفوق 100 مليون يورو.

كوبا ليبرتادوريس

ارتفعت الجوائز المالية بدءا من نسخة 2024 إذ حصد بوتافوجو البطل 23 مليون دولار نظير تتويجه بالبطولة.

في نسخة 2023 كان البطل يحصل على 18 مليون دولار فقط، أي أن الزيادة تساوي 5 ملايين دولار.

الفريق أيضا حصل على 14.5 مليون دولار نظير نتائجه في البطولة منذ الأدوار التمهيدية.

دوري أبطال آسيا النخبة

مع انطلاق نظام جديد للبطولة على غرار أوروبا ارتفعت جوائز الاتحاد الآسيوي لتصل لأكثر من الضعف تقريبا.

الفرق المشاركة في مرحلة المجموعات ستحصد على الأقل 800 ألف دولار أمريكي

الفرق المتأهلة لدور الـ 16 ستحصد 200 ألف دولار، والتأهل لربع النهائي يساوي 400 ألف دولار.

الوصول لنصف النهائي يساوي 600 ألف دولار.

وسيحصل الوصيف على 4 ملايين دولار، فيما يحصل البطل على 10 ملايين دولار.

دوري أبطال إفريقيا

لأول مرة قرر كاف تقديم جائزة مالية للفرق المشاركة في الأدوار التمهيدية، حيث سيحصل الفريق المشارك بتلك المرحلة على 50 ألف دولار.

فيما يحصل الفريقان اللذان احتلا المركزين الثالث والرابع في ترتيب مرحلة المجموعات على 700 ألف دولار.

وسيحصد المتأهل لربع النهائي على 900 ألف دولار، فيما يحصد المتأهل للمربع الذهبي على مليون و200 ألف دولار.

والبطل يفوز بجائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، فيما يحصد الوصيف نصف الجائزة بقيمة مليوني دولار.

كأس أبطال كونكاكاف

يحصد البطل بعد تغيير نظام البطولة بدءا من عام 2024 على جائزة مالية قدرها 5 ملايين دولار.

ويأتي ذلك 10 أضعاف الجائزة المقدمة في 2022 إذ كان يحصد البطل على 500 ألف دولار فقط.

دوري أبطال أوقيانوسيا

منذ 2021 ارتقعت الجوائز المالية لتصل إجمالا لـ 175 ألف دولار، بواقع 75 ألف للبطل و50 ألف للوصيف و25 ألف لكل من الثالث والرابع.