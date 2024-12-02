ماريسكا يشيد بأدوار إنزو الهجومية ويطالبه بالمزيد

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 00:38

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - تشيلسي

أشاد إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي بمستوى إنزو فيرنانديز لاعب فريقه في الفترة الأخيرة بسبب مشاركته بشكل إيجابي في الهجوم.

وسجل الأرجنتيني إنزو هدفا في فوز تشيلسي على أستون فيلا بثلاثية دون رد في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإيطالي عبر سكاي سبورتس: "كان الأداء جيدا للغاية، لعبنا بشكل جيد سواء بالكرة أو بدونها، وسعيد للغاية بالفوز ونقاط المباراة".

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وأضاف "نيكولاس جاكسون وإنزو فيرنانديز هذا الثنائي يحتاج للتواجد داخل منطقة الجزاء عندما نهاجم، رأينا أنهما سجلا في مباراتين على التوالي، وإنزو يتواجد في المكان المناسب ويحتاج للاستمرار في فعل ذلك".

وواصل "سعداء للغاية أن سانشيز يساعدنا في إنقاذ الأهداف ويساهم أيضا في بناء الهجمات للفريق".

وأكمل "كايسيدو رائع ومتواضع للغاية وينفذ كل ما نطلبه منه ولذلك شارك في مركز الظهير الأيمن".

وأتم تصريحاته "إصابة ويسلي فوفانا هي مشكلة عضلية وليس لدي أي فكرة عن مدة غيابه الآن، دعونا ننتظر ونرى".

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.

تشيلسي الدوري الإنجليزي إنزو فيرنانديز إنزو ماريسكا
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