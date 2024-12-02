مدرب إنبي: كنا نحتاج للفوز على الإسماعيلي بعد البداية غير الجيدة في الدوري

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 00:38

كتب : FilGoal

سيد ياسين - مدرب إنبي

يرى سيد ياسين المدير الفني لـ إنبي أن فريقه كان يحتاج للفوز على الإسماعيلي لتصحيح مساره في الدوري.

وفاز إنبي على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

وقال ياسين عبر قناة أون تايم سبورتس: "إنبي كان يحتاج الفوز على الإسماعيلي بشكل كبير لأننا بدأنا الدوري بطريقة غير جيدة وهناك ضغط كبير على كل الفرق والمدربين".

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وأضاف "لا أعرف كيف أشكر لاعبي إنبي وفخور أنني مدربهم، عملنا معا طوال الأسبوع الماضي للظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز وهم يستحقون الوصول لأفضل من ذلك".

وواصل "المدير الفني هو من يتحمل المسؤولية في الفوز والخسارة".

وأتم تصريحاته "طلبت من اللاعبين تقديم كل ما لديهم وترك النتيجة للنهاية وبالفعل بذلنا الكثير من الجهد والتوفيق كان حليفنا".

الفوز رفع رصيد إنبي إلى النقطة 4 في المركز الـ12، وهو نفس رصيد الإسماعيلي صاحب المركز الـ13.

إنبي الدوري المصري سيد ياسين
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