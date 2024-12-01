متفوق في كل شيء.. ماذا قدم مرموش في فوز فرانكفورت على هايدنهايم

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 22:12

كتب : FilGoal

عمر مرموش

قاد عمر مرموش المحترف المصري في صفوف إينتراخت فرانكفورت فريقه للفوز خارج ملعبه على هايدنهايم بنتيجة 3-0 في الجولة 12 من الدوري الألماني.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

وسجل مرموش هدفين في المباراة.

وواصل مرموش مطاردة هاري كين بعدما وصل رصيده التهديفي لـ 13 هدفا فيما يتصدر كين الترتيب بـ 14 هدفا.

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ويتصدر مرموش قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم برصيد 20 هدفا ويليه هاري كين برصيد 19 ومحمد صلاح برصيد 18.

ويقدم لكم FilGoal.com أرقام مرموش خلال المباراة:

لعب 90 دقيقة

أهداف 2

تسديدات بين إطار المرمى 3

مراوغات ناجحة 3

فرص مؤكدة ضائعة 1

لمس الكرة 72

تمريرات 31 من 43

عرضيات صحيحة 1 من 5

تدخلات أرضية ناجحة 5

التحامات هوائية ناجحة 2

مرموش فرانكفورت الدوري الألماني
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