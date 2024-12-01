متفوق في كل شيء.. ماذا قدم مرموش في فوز فرانكفورت على هايدنهايم

قاد عمر مرموش المحترف المصري في صفوف إينتراخت فرانكفورت فريقه للفوز خارج ملعبه على هايدنهايم بنتيجة 3-0 في الجولة 12 من الدوري الألماني.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

وسجل مرموش هدفين في المباراة.

وواصل مرموش مطاردة هاري كين بعدما وصل رصيده التهديفي لـ 13 هدفا فيما يتصدر كين الترتيب بـ 14 هدفا.

ويتصدر مرموش قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم برصيد 20 هدفا ويليه هاري كين برصيد 19 ومحمد صلاح برصيد 18.

ويقدم لكم FilGoal.com أرقام مرموش خلال المباراة:

لعب 90 دقيقة

أهداف 2

تسديدات بين إطار المرمى 3

مراوغات ناجحة 3

فرص مؤكدة ضائعة 1

لمس الكرة 72

تمريرات 31 من 43

عرضيات صحيحة 1 من 5

تدخلات أرضية ناجحة 5

التحامات هوائية ناجحة 2

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