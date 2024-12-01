تأثير كبير من لمسات قليلة.. ماذا قدم صلاح في فوز ليفربول على سيتي

قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على مانشستر سيتي والابتعاد أكثر بصدارة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي بثنائية دون رد في الجولة 13 من الدوري، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وخلال المباراة صنع صلاح الهدف الأول، وسجل الهدف الثاني بنفسه من ركلة جزاء.

وسجل صلاح وصنع في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي خاضها حتى الآن.

كما وصل لـ 45 هدفا ضد الفرق الـ 6 الكبار في الدوري الإنجليزي.

فماذا قدم محمد صلاح في المباراة من أرقام؟

الأهداف 1

صناعة الأهداف 1

لمس الكرة 29 مرة

صناعة فرص 1

تسديد على المرمى 1 من 2

مراوغات 1 من 3

تدخلات أرضية ناجحة 2

التحامات هوائية ناجحة 1

فرص مؤكدة ضائعة 1

تمريرات 11 من 15

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