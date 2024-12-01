صلاح بعبع جوارديولا.. ليفربول يبتعد في الصدارة ويزيد أوجاع مانشستر سيتي بثنائية

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 20:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

زاد ليفربول من أوجاع مانشستر سيتي وانتصر بنتيجة 2-0 في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي وابتعد في الصدارة بفضل تسجيل وصناعة محمد صلاح.

سجل ثنائية ليفربول كل من كودي جاكبو ومحمد صلاح.

وظل ليفربول في الصدارة برصيد 34 نقطة، فيما تراجع مانشستر سيتي للمركز الخامس برصيد 23 نقطة وبـ 4 هزائم متتالية.

وأصبح مانشستر سيتي أول حامل لقب للدوري الإنجليزي يخسر 4 مباريات متتالية.

ويظل سيتي دون فوز في آخر 7 مباريات بواقع 6 هزائم وتعادل.

وبات صلاح بعبعا لجوارديولا إذ سجل ضده 12 هدفا ما جعله أكثر لاعب سجل ضد فرق دربها المدرب الإسباني.

التشكيل

بدأ محمد صلاح في هجوم ليفربول فيما ترينت ألكساندر أرنولد لتشكيل ليفربول من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

بينما إرلينج هالاند وفيل فودين هجوم مانشستر سيتي.

وصف المباراة

في الدقيقة كاد كودي جاكبو أن يسجل الهدف الأول مبكرا بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء وراوغ 2 من دفاع سيتي لكن أورتيجا أبعدها لركنية.

وفي الدقيقة 11 تألق أورتيجا بالتصدي بيده اليسرى لتصويبة صاروخية من سوبوسلاي.

ومنع القائم الأيسر لسيتي رأسية فيرجيل فان دايك، ليظل التعادل قائما في الدقيقة 12.

وبعد دقيقة واحدة اهتزت الشباك، عرضية أرضية من محمد صلاح ولمسة واحدة من كودي جاكبو سكنت الشباك معلنة عن تقدم الريدز.

ووصل لصلاح للتمريرة الحاسمة رقم 100 في مسيرته مع ليفربول.

وفي الدقيقة 18 أهدر فان دايك مجددا برأسية مرت بجوار القائم.

وسدد ألكسندر أرنولد في الدقيقة 30 كرة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيمن لأورتيجا.

وجاء أول تسديدة لسيتي في اللقاء عن طريق ريكو لويس بكرة أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لكيلير في الدقيقة 39.

ولأول مرة منذ 2010 ينتظر مانشستر سيتي كثيرا من أجل أول تسديدة على مرمى منافسه في الدوري الإنجليزي.

شوط أول انتهى بتقدم ليفربول بهدف وحيد فقط.

ورفض جاكبو في الدقيقة 50 من الشوط الثاني أن يضيف الثاني مبكرا بعدما انفرد لكن تسديدته وجدت قدم ماتيوس نونيز في الوقت المناسب لتخرج الركنية.

وفي الدقيقة 55 لم يستغل صلاح تمريرة خاطئة من برناردو سيلفا للخلف وانفرد لكنه سدد كرة علت العارضة.

دفع جوارديولا بتغييرين لمحاولة إظهار وجه هجومي بمشاركة جيريمي دوكو وسافينيو بدلا من نونيز وجوندوجان.

وفي الدقيقة 63 توغل صلاح بمفرده صوب منطقة جزاء سيتي وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم.

وشارك داروين نونيز وجاريل كينساه بدلا من جاكبو وأرنولد في الدقيقة 73.

وتحصل لويس دياز على ركلة جزاء في الدقيقة 76 بعد تعرضه لعرقلة من الحارس.

وانبرى صلاح للركلة وسدد في الشباك على يسار الحارس الألماني مسجلا ثاني أهداف ليفربول ومعززا التقدم.

وسجل صلاح وصنع في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي خاضها حتى الآن.

كما وصل لـ 45 هدفا ضد الفرق الـ 6 الكبار في الدوري الإنجليزي.

وشارك كيفين دي بروين وجاك جريليش بدلا من فودين ولويس في الدقيقة 79.

ونشبت مشادة معتادة بين برنادو سيلفا وصلاح في الدقيقة 80 وخرج بعدها بدقائق صلاح وعوضه كورتيس جونز.

وأخيرا شارك هارفي إيليوت بدلا من لويز دياز في الدقيقة 90+1.

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