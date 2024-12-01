إيقاف مباراة إنتر وفيورنتينا.. سقوط بوفي مغشيا عليه دون أي تدخل

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 19:38

كتب : FilGoal

سقوط إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا

توقفت مباراة فيورنتينا ضد إنتر في الجولة بعد مرور 26 دقيقة بسبب سقوط إدواردو بوفي لاعب البنفسجي أرضا.

وسقط لاعب وسط فيورنتينا الشاب على أرضية ملعب أرتميو فرانكي معقل البنفسجي دون أي تدخل.

ونُقل اللاعب لمستشفى للتأكد من حالته الصحية، وخرج لاعبو الفريقين من أرضية الملعب.

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كما أعلن إنتر إيقاف المباراة دون تحديد هل ستستكمل أم لا.

بوفي صاحب الـ 22 عاما يلعب الموسم الجاري معارا من روما لفيورنتينا، وخاض 12 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل هدفا.

وسبق أن شهد بوفي بنفسه سقوط زميله إيفان نديكا الموسم الماضي بقميص روما ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.

ويتساوى إنتر وفيورنتينا في رصيد النقاط بـ 28 نقطة لكل فريق في المركزين الثالث والرابع.

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