إيقاف مباراة إنتر وفيورنتينا.. سقوط بوفي مغشيا عليه دون أي تدخل

توقفت مباراة فيورنتينا ضد إنتر في الجولة بعد مرور 26 دقيقة بسبب سقوط إدواردو بوفي لاعب البنفسجي أرضا.

وسقط لاعب وسط فيورنتينا الشاب على أرضية ملعب أرتميو فرانكي معقل البنفسجي دون أي تدخل.

ونُقل اللاعب لمستشفى للتأكد من حالته الصحية، وخرج لاعبو الفريقين من أرضية الملعب.

سقوط إدواردو بوفي في حالة خطيرة بملعب المباراة ⚠️ توقف المباراة وسط دموع اللاعبين وصدمة كبيرة في ملعب أرتيميو فرانكي #فيورنتينا_إنتر #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/dFl8fsJ1u3 — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 1, 2024

كما أعلن إنتر إيقاف المباراة دون تحديد هل ستستكمل أم لا.

Gara sospesa per emergenza medica#FCIM — Inter ⭐⭐ (@Inter) December 1, 2024

بوفي صاحب الـ 22 عاما يلعب الموسم الجاري معارا من روما لفيورنتينا، وخاض 12 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل هدفا.

وسبق أن شهد بوفي بنفسه سقوط زميله إيفان نديكا الموسم الماضي بقميص روما ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.

ويتساوى إنتر وفيورنتينا في رصيد النقاط بـ 28 نقطة لكل فريق في المركزين الثالث والرابع.