كولر: لدينا مشكلة في استغلال الفرص يجب حلها

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 19:38

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

اعترف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بوجود مشكلة لدى فريقه في استغلال الفرص أمام المرمى.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي سلبيا في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال كولر عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "الشوط الأول مستوى الأهلي لم يكن جيدا ولم نصنع الكثير من الفرص، تحدثت مع اللاعبين خلال الاستراحة لضرورة إخراج أفضل ما لدينا في الشوط الثاني".

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وأضاف "الشوط الثاني كنا أفضل بعض الشيء وكان لنا عدة فرص وربيعة سجل هدفا لكن الفيديو ألغاه".

وأتم تصريحاته "لدينا مشكلة في استغلال الفرص ويجب أن نعمل على حلها بشكل أكبر".

ولم يفز الأهلي في المباراة الثانية على التوالي بعدما تعادل في اللقاء السابق مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

ووصل الأهلي إلى النقطة 8 في الصدارة بشكل مؤقت، وحصد البنك الأهلي النقطة الثانية له في المركز الـ16.

الأهلي الدوري المصري مارسيل كولر
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