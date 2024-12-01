دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة أورلاندو ضد الأهلي والقناة الناقلة

يعود الأهلي لاستكمال مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويلعب الأهلي ضد أورلاندو في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي سلبيا في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وفي الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي على استاد إبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 في استاد القاهرة.

وتضم مجموعة الأهلي أيضا شباب بلوزداد الجزائري الذي خسر في الجولة الأولى ضد أورلاندو 2-1.

موعد مباراة أورلاندو بايرتس ضد الأهلي:

وتقام مباراة أورلاندو بايرتس ضد الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر 2024.

وتنطلق المباراة في التمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.