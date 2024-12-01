أمام مانشستر سيتي.. صلاح يصل لـ 100 تمريرة حاسمة بقميص ليفربول

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 18:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد برايتون

وصل محمد صلاح لـ 100 تمريرة حاسمة بقميص ليفربول في جميع المسابقات أمام مانشستر سيتي.

ويواجه ليفربول خصمه مانشستر سيتي في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

وتقدم الريدز بفضل عرضية أرضية من صلاح مرت من الجميع وأودعها الهولندي كودي جاكبو في الشباك في الدقيقة 13.

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ووصل صلاح لـ 100 تمريرة حاسمة بقميص ليفربول في جميع المسابقات خلال 369 مباراة خاضها مع الريدز.

وتعد تلك التمريرة الحاسمة السابعة هذا الموسم لصلاح، إذ سجل 10 أهداف أيضا، كأكثر لاعب يساهم بأهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

ومنذ بداية الموسم الماضي ساهم صلاح في 45 هدفا سواء بالتسجيل أو الصناعة ويتفوق عليه فقط كول بالمر.

كما وصل صلاح لـ 135 مساهمة تهديفية في 134 مباراة على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

ووصل صلاح لـ 12 مساهمة ضد مانشستر سيتي بتسجيل 7 أهداف وصناعة 5 في الدوري الإنجليزي.

وإجمالا ساهم صلاح بـ 62 هدفا ضد الـ 6 الكبار في الدوري الإنجليزي وهم مانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنام ومانشستر سيتي وتشيلسي.

محمد صلاح ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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