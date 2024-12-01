بوجود إبراهيم عادل ووسام.. كاف يعلن ترشيحات أفضل هدف في 2024 بتصويت الجماهير

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن قائمة المرشحين لفئة أفضل هدف في 2024، بتواجد هدف إبراهيم عادل مع منتخب مصر ضد موريتانيا وهدف وسام أبو علي مع الأهلي ضد مازيمبي.

وسام أبو علي النادي : الأهلي إبراهيم عادل النادي : بيراميدز

كما تواجد هدف كريستوفاو مابولولو لاعب الاتحاد السكندري السابق بقميص أنجولا في أمم إفريقيا 2023.

واختارت اللجنة الفنية لكاف 11 هدفا بارزا من مسابقات القارة التي أُقيمت بين شهري يناير وأكتوبر 2024.

ويبدأ التصويت، يوم الأحد 01 ديسمبر، وينتهي، يوم الخميس 12 ديسمبر 2024.

يمكن للجماهير المشاركة باختيار هدفهم المفضل، حيث تمثل أصواتهم 70% من النتيجة الإجمالية، بينما تشكل اختيارات خبراء كاف الفنيين النسبة المتبقية البالغة 30%. (يمكنك التصويت من هنــــــــــــــــــا)

سيتم الإعلان عن الفائز خلال بالجائزة يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، في مراكش بالمغرب.

وإليكم قائمة الأهداف المرشحة

- عبد العزيز عيسى (دريمز الغاني) –مباراة دريمز - أيه بي سي لوبيتو (الكونفدرالية).

- أبو باكاري كويتا (موريتانيا) – مباراة موريتانيا - أنجولا (أمم إفريقيا 2023).

- دينيس أوميدي (كيتارا) – مباراة كيتارا إف سي - كي سي سي إيه إف سي (كأس الاتحاد الأوغندي سوبر8).

- إبراهيم عادل (مصر) – مباراة موريتانيا - مصر (تصفيات أمم إفريقيا 2025).

- كيفن بينا (كاب فيردي) – مباراة كاب فيردي - موزمبيق (كأس أمم إفريقيا 2023).

- كريستوفاو مابولولو (أنجولا) – مباراة أنجولا - ناميبيا (أمم إفريقيا 2023).

- نيني دورجيليس (مالي) – مباراة مالي - كوت ديفوار (أمم إفريقيا 2023).

- سعيد بن رحمة (الجزائر) – مباراة الجزائر - توجو (كأس أمم إفريقيا 2025).

- سيباستيان هالر (كوت ديفوار) – مباراة نيجيريا - كوت ديفوار (أمم إفريقيا 2023).

- وسام أبو علي (الأهلي) – مباراة الأهلي - مازيمبي (دوري أبطال إفريقيا 2022-24).

- ياسين بنزية (الجزائر) – مباراة الجزائر - جنوب إفريقيا (مباراة ودية دولية).

وفاز محمود عبد المنعم "كهربا" بالجائزة الموسم الماضي بعد هدفه بقميص الأهلي ضد الهلال السوداني في 2022-23 من دوري أبطال إفريقيا.