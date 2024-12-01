ثلاثية تجعل البلوز ثالثا.. بالمر يقود تشيلسي لمواصلة الانتصارات ضد أستون فيلا

ارتقى تشيلسي للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على أستون فيلا بنتيجة 3-0 في الجولة 13 من المسابقة بلقاء أقيم على استاد ستامفورد بريدج.

سجل نيكولاس جاكسون وإنزو فيرنانديز وكول بالمر ثلاثية البلوز.

ووصل لتشيلسي للمباراة الخامسة على التوالي دون خسارة في الدوري الإنجليزي، فيما ظل أستون فيلا دون فوز في آخر 8 مباريات إجمالا.

الفوز رفع رصيد البلوز لـ 25 نقطة متساويا مع أرسنال، فيما ظل أستون فيلا في المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة.

وصف المباراة

تقدم تشيلسي مبكرا في الدقيقة 7 بهدف السنغالي جاكسون مارتينيز الذي حوّل تمريرة مارك كوكوريا في الشباك.

وأهدر أولي واتكينس فرصة التعادل في الدقيقة 15.

وبعد تمريرة ثنائية بين كول بالمر وإنزو فيرنانديز سجل الأرجنتيني هدف البلوز الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36.

تبادل رائع للكرة من لاعبي تشلسي ينهيها إينزو فرنانديز في شباك أستون فيلا#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/AklMavbfXe — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2024

وشارك روبن أولسن بدلا من إيميليانو مارتينيز في بداية الشوط الثاني بعد شعور الحارس الأرجنتيني بالإصابة في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

تغييرات الفريقين لم تُحدث أي شيء جديد في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 83 أنهى بالمر اللقاء بتسديدة قوية رائعة من خارج منطقة الجزاء لم يتحرك لها الحارس.

هدف هو الـ 30 لبالمر مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي خلال 46 مباراة ليصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل لهذا الرقم خلال أقل عدد من المباريات.

لتنتهي المباراة بفوز جديد للبلوز ومواصلة الانطلاقة الجيدة هذا الموسم تحت قيادة مدربه إنزو ماريسكا.