منافس الأهلي - أورلاندو يتعرض للخسارة الأولى في الدوري الجنوب إفريقي

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 17:35

كتب : محمد سمير

أورلاندو ضد شباب بلوزداد

تعرض أورلاندو للهزيمة الأولى في الدوري الجنوب إفريقي عقب مرور سبع جولات.

وخسر أورلاندو على ملعبه بهدف دون مقابل أمام ستيلينبوش ضمن منافسات الجولة السابعة.

وسجل تيتوس هدف ستيلينبوش الوحيد في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

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ويستضيف أورلاندو فريق الأهلي عصر يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان أورلاندو قد تغلب خارج ملعبه على شباب بلوزداد بهدفين دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

وحقق الأهلي أول 3 نقاط في مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، في المجموعة التي تضم أيضا شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة بدوري الأبطال ضد أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا يوم السبت 7 ديسمبر المقبل.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو في الثالثة من عصر يوم 7 ديسمبر المقبل.

وتضم المجموعة كل من الأهلي وشباب بلوزداد وأورلاندو واستاد أبيدجان.

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