انتهت - مانشستر (4)-(0) إيفرتون.. تشيلسي (3)-(0) أستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي مانشستر يونايتد ضد إيفرتون وتشيلسي ضد أستون فيلا في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد × إيفرتون

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نهاية المباراة 4-0 لمانشستر يونايتد.

ق63. جوووول رااابع لمانشستر يونايتد عن طريق زيركيزي بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من ديالو أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك مباشرة.

ق46. جووووول الثالث لمانشستر يونايتد عن طريق راشفورد مستغلا تمريرة من ديالو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. جوووول الثاني لمانشستر يونايتد عن طريق جوشوا زيركيزي بعد خطأ دفاعي انتهى بتمريرة من برونو لزيركيزي أمام المرمى.

ق34 جووووول أول لمانشستر يونايتد لراشفورد بمساعدة المدافع

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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تشيلسي × أستون فيلا

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نهاية المباراة 3-0 لتشيلسي.

ق83. جووووول رائع لتشيلسي عن طريق كول بالمر.

بداية الشوط الثاني وتبديل لأستون فيلا بخروج إيميليانو مارتينيز ودخول أولسن.

نهاية الشوط الأول

ق37 جووووول إنزو فيرنانديز من صناعة بالمر

ق6. جووووول أول لتشيلسي عن طريق نيكولاس جاكسون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من مارك كوكوريا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل