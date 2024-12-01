تشكيل تشيلسي - كايسيدو ظهير أيمن أمام أستون فيلا.. وسانشو أساسي

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 14:50

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - ليستر سيتي ضد تشيلسي

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي التشكيل الأساسي لمواجهة أستون فيلا.

ويستضيف تشيلسي فريق أستون فيلا ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ودفع ماريسكا، بمويسيس كايسيدو كظهير أيمن.

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بينما الثنائي بيدرو نتيو وجادون سانشو في التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

حارس المرمى: روبيرتو سانشيز.

الدفاع: مويسيس كايسيدو - ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مارك كوكوريا.

الوسط: روميو لافيا – إنزو فيرنانديز - كول بالمر.

الهجوم: جادون سانشو – نيكولاس جاكسون – بيدرو نيتو.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

بينما أستون فيلا في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

ولم ينجح أستون فيلا في تحقيق الفوز بآخر أربع مباريات بعد تعادلين وخسارتين.

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