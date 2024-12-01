تشكيل مانشستر يونايتد - زيركيزي أساسي.. و6 تبديلات في مواجهة إيفرتون

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 14:35

كتب : FilGoal

أماد ديالو - مانشستر يونايتد ضد باوك

اعلن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب ضد إيفرتون.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع إيفرتون بعد قليل في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل مشاركة جوشوا زيركزي وماركوس راشفورد بشكل أساسي.

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وأجرى روبن أموريم مدرب الفريق 6 تبديلات عن تشكيل المباراة الماضية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز.

الوسط: أماد ديالو – كاسيميرو – كوبي ماينو – ديوجو دالوت.

الهجوم: برونو فيرنانديز – جوشوا زيركيزي – ماركوس راشفورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز 15 برصيد 11 نقطة.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز
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