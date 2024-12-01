أبطال إفريقيا - صادق السالمي حكما لمواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 14:15

كتب : محمد عبد العظيم

حسين الشحات - الأهلي - بلوزداد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين التونسي صادق السالمي لإدارة مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات والمقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة.

ويقام اللقاء الذي كان مقررا له يوم 13 وتم تأجيله إلى 22 بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتينينتال، في تمام السادسة مساء.

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وجاء طاقم التحكيم التونسي كالآتي:

حكم ساحة: صادق السالمي

حكم مساعد: وائل حناشي

حكم مساعد: يوسف جامي

حكم رابع: محمد يسري بوعلي

ويدير السالمي خامس مواجهات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وكان آخرهم إياب نصف نهائي نسخة 2022 أمام وفاق سطيف الجزائري والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وسبق وأن أدار السالمي للأهلي ثلاث مواجهات ضد كل من جيما جيفار الإثيوبي وفيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري وجميعهم انتهوا بفوز الأهلي.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة التي تضم كل من شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو الجنوب إفريقي واستاد أبيدجان الإيفواري.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو عصر يوم السبت المقبل الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري.

وكان الأهلي قد تأهل لمرحلة المجموعات بعد تخطي جور ماهيا الكيني في دور الـ 32.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة في آخر خمس نسخ وحصد اللقب أربع مرات منهم.

دوري أبطال إفريقيا طاقم تحكيم الأهلي شباب بلوزداد
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