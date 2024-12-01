الكونفدرالية - طاقم تحكيم رواندي لمواجهة إنييمبا ضد الزمالك

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 14:00

كتب : FilGoal

هدف نبيل عماد - الزمالك ضد بلاك بولز

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين طاقم تحكيم رواندي لإدارة مواجهة إنييمبا ضد الزمالك.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام إنييمبا يوم 8 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية، ويقام اللقاء في نيجيريا.

وكان الزمالك قد تغلب على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

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وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم ساحة: جون كلود إيشموي

حكم مساعد: سعيدي نديسابا

حكم مساعد: إيريك موجابو

حكم رابع: رويرسا فيديلي

ويستضيف استاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا المباراة في تمام السادسة من مساء يوم 8 ديسمبر.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب كل من المصري وإنييمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ويحمل الزمالك لقب الكونفدرالية الإفريقية من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على نهضة بركان المغربي.

ويتقاسم الزمالك الصدارة مع المصري بعد الفوز على بلاك بولز بهدفين دون مقابل.

وسجل الزمالك هدفيه عن طريق كل من أحمد عبد الرحيم إيشو مع نهاية الشوط الأول، بينما سجل نبيل عماد الهدف الثاني بعد دقائق من بداية الشوط الثاني.

وسجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" أول أهدافه بقميص الزمالك قاريا ضد بلاك بولز الموزمبيقي في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

بينما نبيل عماد سجل هدف هو الأول قاريا له مع القلعة البيضاء، وخاض اللاعب مباراته الـ 79 بقميص الأبيض.

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