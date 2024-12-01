مواعيد مباريات الأحد 1 ديسمبر 2024.. الأهلي في الدوري وقمة إنجليزية

يشهد اليوم الأحد الموافق 1 من ديسمبر 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

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الدوري المصري

يحل الأهلي ضيفا على البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ويقام اللقاء على استاد السلام في تمام الخامسة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يحل الإسماعيلي ضيفا على إنبي في تمام الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويستضيف سموحة فريق الجونة في نفس التوقيت على استاد الإسكندرية ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

يستضيف توتنام فريق فولام ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة في الثالثة والنصف عصرا، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

بينما يستضيف مانشستر يونايت فريق إيفرتون في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أما تشيلسي فيستضيف أستون فيلا في الثالثة والنصف أيضا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وأخيرا تختتم مباريات اليوم بقمة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب أنفيلد في تمام السادسة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق خيتافي في الخامسة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

يحل نابولي ضيفا على تورينو في تمام الرابعة عصرا.

بينما إنتر يحل ضيفا على فيورنتينا في تمام السابعة مساء، وأخيرا يوفنتوس يحل ضيفا على ليتشي في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع مباريات المسابقة عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم.

الدوري الألماني

يحل إينتراخت فرانكفورت بقيادة عمر مرموش ضيفا على هايدنهايم في السادسة والنصف مساء.

ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الفرنسي

يحل نيس بقيادة محمد عبد المنعم ضيفا على ليون في تمام السادسة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

دوري المحترفين المصري

تقام ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة في الثانية والنصف عصرا.

ويستضيف طنطا فريق سبورتنج، بينما يحل بلدية المحلة ضيفا على المنصورة، وأخيرا يستضيف بروكسي فريق كهرباء الإسماعيلية.

منافسو الأهلي وبيراميدز

يلعب الترجي ضمن منافسات الدوري التونسي أمام الشبيبة الرياضية بالعمران في الخامسة والنصف مساء.

ويعتبر الترجي منافس بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

بينما يستضيف شباب بلوزداد فريق أولمبي الشلف في السابعة إلا ربع مساء ضمن منافسات الدوري الجزائري.

أما أورلاندو بايراتس فيستضيف فريق سيتيلنبوش بدوري جنوب إفريقيا في الثالثة والنصف عصرا.

ويقع فريقا شباب بلوزداد وأورلاندو بايراتس رفقة الأهلي في دوري الأبطال.