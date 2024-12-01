الباهاماس في الانتظار.. بوتافوجو يتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه بـ 10 لاعبين

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 00:24

كتب : إسلام أحمد

بوتافوجو بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

حصد بوتافوجو لقب كوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه بالفوز على أتليتكو مينيرو 3-1 رغم اللعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة الأولى.

الأسود والأبيض أكمل عقد المتأهلين لكأس إنتركونيتينتال 2024 وكأس العالم 2025.

اللقاء أقيم على ملعب مونيمونتال في الأرجنتين معقل ريفر بليت.

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وأصبح بوتافوجو النادي البرازيلي رقم 12 الذي يتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس، كما رفع ألقاب الأندية البرازيلية لـ 24 مقلصا الفارق مع الأرجنتين صاحبة الـ 25 لقبا.

وبسطت البرازيل سيطرتها على اللقب للنسخة السادسة على التوالي بدءا من 2019 بعد فلامنجو (2) وبالميراس (2) وفلومينينسي وبوتافوجو.

وأصبح بوتافوجو سادس الفرق المتأهلة من أمريكا الجنوبية بعد فلامنجو وفلومينينسي وبالميراس وريفر بليت وبوكا جونيورز لكأس العالم للأندية 2025.

وسيواجه بوتافوجو في ريكوبا سود أمريكانا 2025 فريق راسينج الأرجنتيني بطل كوبا سود أمريكانا.

وسيحصل لاعبو بوتافوجو على جائزة خاصة من جون تيسكتور مالك النادي، إذ وعدهم بقضاء أسبوع خاص في جزيرته بجزر الباهاماس رفقة أسرهم حال التتويج باللقب وهو ما عليه أن يفي به الآن.

وبات البرتغالي أرتور جورج رابع برتغالي يتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس بعد جورج جيسوس وأبيل فيريرا (2) وجاءت في آخر 6 نسخ.

وحصد بوتافوجو على جائزة مالية قدرها 23 مليون دولار، مقابل 7 ملايين دولار لأتليتكو مينيرو.

وحاز لويز هنريكي جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حصد جونيور سانتوس جائزة الهداف بعدما سجل 10 أهداف.

طريق الأهلي

سينتظر الأهلي الفائز من مباراة باتشوكا وبوتافوجو يوم 11 ديسمبر المقبل لمواجهته يوم 14 ديسمبر في كأس التحدي بقطر بكأس إنتركونتينتال 2024.

والفائز من تلك المباراة سيواجه ريال مدريد بطل أوروبا يوم 18 ديسمبر لحسم اللقب العالمي.

وصف المباراة

36 ثانية على انطلاق صافرة البداية كانت كافية لارتكاب الخطأ الأول في اللقاء، لكن لم يكن متوقعا أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة.

تدخل عنيف من جريجوري لاعب بوتافوجو بحذائه على رأس لاعب وسط أتليتكو مينيرو أدت لطرده بعد انطلاق المباراة بـ 64 ثانية ليصبح أسرع طرد في تاريخ نهائي البطولة، والثالث على الإطلاق.

حاول هالك استغلال النقص العددي مبكرا بتسديدة صاروخية تصدى لها الحارس على مرتين في الدقيقة 8.

في الدقيقة 32 أوقف رأس باربوزا مدافع بوتافوجو تصويبة صاروخية من هالك وسقط أرضا وتلقى العلاج لعدة دقائق وعاد من جديد.

وفي الدقيقة 35 وعلى الرغم من سيطرة مينيرو، استطاع بوتافوجو من التقدم بتسديدة قوية من هدافه لويز هنريكي.

وتحصل اللاعب ذاته على ركلة جزاء مستغلا ارتباك إيفرسون ومدافع أتليتكو مينيرو في الدقيقة 40 بعد تدخل تقنية الفيديو.

أليكيس تيليس ظهير مانشستر يونايتد والنصر السابق سدد بكل قوة على يمين الحارس مسجلا الهدف الثاني لبوتافوجو في الدقيقة 43.

شوط أول انتهى بتقدم بوتافوجو بنتيجة 2-0 رغم النقص العددي من الدقيقة الأولى.

وأجرى جابريل ميليتو مدرب مينيرو 3 تغييرات في أول الشوط الثاني بمشاركة بيرنارد وماريانو وإدواردو فارجاس.

تغير شكل الفريق من 3-4-3 إلى 4-4-2.

ومن أول دقيقة في الشوط الثاني أرسل هالك عرضية من ركنية أودعها التشيلي فارجاس برأسية قوية سكنت الشباك.

ضغط مينيرو بكل صفوفه بحثا عن التعادل مع تراجع حاد لبوتافوجو للدفاع عن التقدم.

في الدقيقة 63 تألق جون في التصدي لتسديدة رائعة من هالك وحولها بأطراف أصابعه لركنية.

ووصلت نسبة استحواذ مينيرو لـ 80% في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وأهدر إدواردو فارجاس فرصة التعادل في الدقيقة 85 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء علت العارضة بعد بينية رائعة.

وفي الدقيقة 90+7 ومن مرتدة وبمجهود فردي من جونيور سانتوس مرر عرضية أرضية شتتها الدفاع لتعود له وسددها في الشباك بسهولة معلنا نهاية اللقاء بلقب تاريخي لبوتافوجو يحدث لأول مرة.

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