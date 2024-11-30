أرتيتا: سأشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول وأستمتع بها

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 23:09

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن سعادته بفوز فريقه الكبير على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا عبر بي بي سي عقب المواجهة: "كنت أشعر بالسعادة في أول 30 دقيقة من الشوط الأول وهذا أمر مؤكد، بدأنا بشكل جيد للغاية وكنا إيجابيين أمام المرمى ولدينا طاقة كبيرة وجودة عالية".

وأضاف "بعدما سجلنا الهدف الرابع استقبلنا هدفا ثم آخر من ركلة حرة لا تصدق، ثم الحمد لله سجلنا الهدف الخامس وذلك سمح لنا بلعب مباراة مختلفة في الشوط الثاني وإدارتها بشكل أفضل كثيرا".

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وأكمل "بوكايو ساكا كان رائعا في التسجيل والتمرير وكان متاحا في الملعب دائما للفريق".

وبسؤاله عن المنافسة على اللقب رد قائلا: "كان علينا الفوز وفعلناه اليوم بطريقة مقعنة حقا، غدا سوف نستمتع بمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول".

وفاز أرسنال على مضيفه وست هام يونايتد بخماسية مقابل هدفين، في دربي لندن الذي جمعهما في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي بالملعب الأولمبي في لندن.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بـ31 نقطة والذي سيلعب في الجولة ذاتها ضد مانشستر سيتي.

أرسنال الدوري الإنجليزي أرتيتا
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